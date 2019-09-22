معارض سعودي يؤكد أن كارثة آل سعود ستكون في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جنيف

قال المعارض السعودي محمد المسعري إن حرب التحالف السعودي على اليمن “مصيدة إلهية”، معتبرا أن نتيجتها ستنتهي بهزيمة للسعودية وبـ”كارثة لآل سعود”، لاسيما أن الجيش السعودي “جيش عاجز غير مؤهل وليس لديه حماس عقائدي”.

وقال المسعري خلال لقاء مع يونيوز على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن “الهم الرئيس لآل سعود هو أن لا يكون في الجزيرة العربية والمناطق القريبة نظاما يعتمد على المحاسبة الشعبية ” كما أنهم لا يريدون أحدا غيرهم يحمل الشعار الإسلامي كون ذلك يضفي لهم شرعية.

وأكد المعارض السعودي أن شعب شبه الجزيرة العربية معارض وساخط على آل سعود، مشيرا إلى غياب الآلية السياسية في السعودية.

كما تحدى المسعري سلطات بلاده بإجراء استفتاء أو تصويت شعبي، مؤكدا أن الشعب السعودي “مغيب ولن يُعرف رأيه إلا إذا سقط النظام”.