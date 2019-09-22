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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن...هجوم جوي يعطل مطار دبي في الإمارات ووكالة رويترز تكشف مايحدث الان ..شاهد
كشف متحدث باسم مطارات دبي إن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مطارات دبي، قوله: “وصلت حاليا عدد من الرحلات الجوية، بعد تعطل لفترة وجيزة إلى مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة”.
وأوضح المسؤول الإماراتي “تعطلت الرحلات لفترة وجيزة جدا في مطار دبي الدولي، تحديدا من الساعة 12:36، حتى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات”.
وتابع “ذلك كان بسبب نشاط طائرة بدون طيار (مسيرة) كان مشتبها به، ما أدى إلى تحويل رحلتين جويتين إلى وقت لاحق”.
وكانت قد ادعت ميليشيا الحوثي في وقت سابق استهداف مطارات الامارات وتبنت ، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي “أرامكو” في “بقيق” و”هجرة خريص” في المنطقة الشرقية للسعودية.
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