الاكثر مشاهدة - الوليد بن طلال يشعل مواقع التواصل بظهور مثير للغاية برفقة ابنة رئيس الوزراء ومفاجأة بشأن علاقتهما .. شاهد ماذا يفعل (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يشعل مواقع التواصل بظهور مثير للغاية برفقة ابنة رئيس الوزراء ومفاجأة بشأن علاقتهما .. شاهد ماذا يفعل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يرصد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح، ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال. ويظهر الوليد بن طلال في مقطع الفيديو مع والدته وشقيقتها لمياء، أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله. Advertisements ​​​​​ ​ ​​​​​​ ​​

وتزوجت منى الصلح من الأمير طلال عام 1954م، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما وفقا لصحيفة المدينة.

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