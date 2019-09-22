الاكثر مشاهدة - محرج للغاية .. سؤال واحد عجز كل وزراء الحكومة الشرعية عن الإجابة عنه ومسؤول بارز يعترف.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن محرج للغاية .. سؤال واحد عجز كل وزراء الحكومة الشرعية عن الإجابة عنه ومسؤول بارز يعترف.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر اللواء عبد الغني جميل، وزير الدولة بحكومة الشرعية اليمنية وأمين العاصمة صنعاء، بأنه وأغلب الوزراء في الحكومة لا يفهمون ماذا حدث وما زال يحدث في البلد.

وقال جميل بمنشور له في موقع "فيسبوك": "أكون معكم صريح، أتحدى أي وزير يقول إنه فاهم ايش اللي حاصل ويحصل في البلد أو حد يستشيره فيما يحصل".

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وأضاف: "مثلنا مثلكم نتابع كل ما يحصل عبر مواقع التواصل أو عبر أصدقاء فقط ولهذا لا تحملوا الحكومة المسؤولية أكثر من اللازم".

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية، إنها تواصلت مع أكثر من وزير في الحكومة لسؤاله عن أكثر من قضية فيكون ردهم بعدم علمهم بأية تفاصيل وعدم إشعارهم بأية تفاصيل تخص وزاراتهم وتهميشهم إلى درجة كبيرة.