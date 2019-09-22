الاكثر مشاهدة - بنك سبأ يلتقي سيدات الأعمال

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك سبأ يلتقي سيدات الأعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقد بنك سبأ الإسلامي اجتماعاً لملتقى سيدات الأعمال اليمنيات تحت شعار (نحو إنطلاق مرحلة جديدة لدعم مشاريع سيدات الأعمال) في العاصمة اليمنية صنعاء. وفي الافتتاح أكد مدير قطاع التمويل والاستثمار في البنك عبده أحمد الصياد، أكد الصياد على أهمية شريحة قطاع سيدات الأعمال كجزء مهم ورئيسي في قطاعات عملاء البنك.

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وأشار الصياد إلى أن هذا الدور الذي يقوم به البنك هو انطلاق من رؤية ورسالة البنك الذي يسعى إلى خدمة وإرضاء كافة شرائح المجتمع اليمني وتحقيق المسئولية الاجتماعية المنوطة بالبنك كشريك رئيسي في التنمية المستدامة وكرافد مهم للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد مرحلة جديدة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء من خلال الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية ممثلاً بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ( ICD ).

من جانبه قدم عبده مرشد مدير إدارة تمويل قطاع الشركات في البنك نبذة تعريفية عن مشروع شجاع Brave Project ومراحله المختلفة. من جهته استعرض معمر البحر مدير إدارة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الجانب التنفيذي لمشروع Brave Women المتمثل بمرحلة فتح الحسابات والجهود المبذولة من إدارة البنك لتسهيل إجراءات فتح الحسابات ومعاملات الحصول على المنحة لعميلات البنك من سيدات الأعمال.

وخلال الملتقى الذي حضرته مسئولة أقسام السيدات في البنك أجريت حلقة نقاش للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل سيدات الأعمال المشاركات في الملتقى ومناقشة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههن في الوقت الحالي وتبادل الخبرات والتجارب السابقة بين سيدات الأعمال بما يمكنهن من تفعيل الاستفادة من هذه المنح.

