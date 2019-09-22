الاكثر مشاهدة - قيادي حوثي يفضح جماعته ويفشي هذا السر الخطير للسعودية وأمريكا بشأن هجمات أرامكو .. وصحيفة أمريكية تسرد (التفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يفضح جماعته ويفشي هذا السر الخطير للسعودية وأمريكا بشأن هجمات أرامكو .. وصحيفة أمريكية تسرد (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، الأحد 22 سبتمبر/ أيلول 2019، أن قيادات الحوثيين في اليمن حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن إيران تخطط لشن هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم إبلاغ الحكومتين، السعودية والأمريكية بشأن تحذير الحوثيين من سعي إيران للقيام بهجمات جديدة.

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وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى، فإن قيادات الحوثيين اعترفت بأنهم أجبروا من إيران على تبني العمليات السابقة.

وأكدت المصادر أن هجمات 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، على موقعين نفطيين رئيسيين في المملكة العربية السعودية، والتي خفضت إنتاجها من النفط إلى النصف، نفذتها إيران.

يذكر أنه في 14 سبتمبر الحالي، تم استهداف مجمع ضخم للمصافي في محافظة بقيق، بالإضافة إلى حقل نفطي مهم في محافظة خريص في المملكة العربية السعودية، بضربات الطائرات المسيرة، مما أدى إلى خفض إنتاجها من النفط إلى النصف.