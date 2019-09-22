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عدن - ياسمين عبدالعظيم - معلومات لم تنشر من قبل عن هجوم ارامكو .. اعترافات قيادات حوثية وبلاغ وصل السعودية وامريكا قبل الهجوم .. "ما الذي حدث"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، أن قيادات الحوثيين في اليمن حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن إيران تخطط لشن هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، فقد تم إبلاغ الحکومتین، السعودیة والأمريکیة بشأن تحذیر الحوثيین من سعي إیران للقیام بهجمات جدیدة. ------------------------------------- شاهد ايضا : الأمير الذي يحظى باحترام ‘‘الملك سلمان’’ يفاجئ ولي العهد السعودي بهذا الموقف الجريئ .. ويكشف عن ‘‘كارثة مرعبة’’ تهدد المملكة عـــــاجـــــل : السعودية تزلزل الارض من تحت اقدام الايرانيين .. اكثر من مئة قتيل ومئات الجرحى .. مجزرة حقيقة في اول رد سعودي على قصف أرامكو ..شاهد تفاصيل ما حدث Advertisements عاجـــل : تمرد عسكري مفاجئ في قاعدة العند .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن سيطرة الشرعية وردنا الان : السعودية تكشف عن مفاجئتها التي لم تتوقعها ايران .. والرعب يجتاح طهران والعالم يترقب ..شاهد ما الذي يحدث ------------------------------------- وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى فإن قيادات الحوثيين اعترفت بأنهم اجبروا من ايران على تبني العمليات السابقة. وأكدت المصادر أن هجمات 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، على موقعين نفطيين رئيسيين في المملكة العربية السعودية، والتي خفضت إنتاجها من النفط إلى النصف نفذتها إيران. يذكر أنه في 14 سبتمبر الحالي، تم استهداف مجمع ضخم للمصافي في محافظة بقيق، بالإضافة إلى حقل نفطي مهم في محافظة خریص في المملكة العربية السعودية، بضربات الطائرات المسیرة، مما أدی إلی خفض إنتاجها من النفط إلى النصف. وفي الوقت الذي أعلن فيه المتمردون الحوثيون في اليمن على الفور مسؤوليتهم عن الهجمات، شككت كل من السعودية والولايات المتحدة في تصريح الحوثيين، نظرا لدقة الضربات وأضرارها. وفي السياق، تلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران مباشرة في الهجوم، فيما قالت السعودية إن الأسلحة المستخدمة في العملية إيرانية الصنع

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