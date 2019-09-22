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الأحد 22 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
المهرة - الخليج 365
عقد المجلس المحلي بمديرية حصوين اليوم الأحد اجتماعه الاعتيادي في ديوان السلطة المحلية برئاسة مدير عام المديرية الشيخ ياسر الأسد.
حيث تم مناقشة التقرير التفصيلي لنشاط المدير العام والتقرير العام للهيئة الادارية المقدم للمجلس المجلس المحلي وعدد من القضايا الأخرى.
كما ناقش الاجتماع جملة من القضايا في الاجتماع منها وضع التربية التعليم والخدمات الصحية والكهرباء بالمديرية.
وبحث الاجتماع أيضا آلية تنظيم عملية الاصطياد للحفاظ على الثروة السمكية، وبحث قضايا ومشاكل الأراضي بالمديرية.
وفي الاجتماع ايضا تم مناقشة قاعدة البيانات الشاملة للمديرية المقدمة من اللجان المكلفة والمكاتب التنفيذية ذات الصلة.
وعقب مناقشات مستفيضة لكافة القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تم وضع حلول وتوصيات وإقرار بعض القرارات لما من شأنه تحسين الأوضاع وتوفير الاحتياجات من خلال مخاطبة السلطات في المحافظة والمديرية.
وأقر الاجتماع قاعدة البيانات الشاملة للمديرية والمقدمة من المكاتب التنفيذية، كما جرى إقرار إجراء تعداد السكان والمساكن وحصر التجمعات السكانية.
وأصدر الاجتماع قرار يقضي بتنظيم عملية الاصطياد ومنع الوسائل الممنوعة، وتوصية هيئة المصائد لتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري.
كما اتخذ الاجتماع قرارا لمنع استيلاء وحجز واستحداث الأراضي خارج المخططات وفي أماكن المراعي والمناطق الأثرية والسياحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قرارات وتوصيات للمجلس المحلي بحصوين في المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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