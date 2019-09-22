أمنية تعز تناقش التحضيرات لاحتفالات العيد الوطني الـ57 لثورة 26 سبتمبر

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب تعز - الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الأحد، التحضيرات لاحتفالات العيد الوطني الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.



وفي التفاصيل، عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، اجتماعاً لمناقشة آخر التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

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وفي الاجتماع الذي ترأسه قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة، اللواء الركن سمير الصبري، ووكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، ناقشت اللجنة الأمنية التحضيرات لاحتفالات العيد الوطني الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة إشكالية الجرحى ومستشفى الثورة..مشدداً على سرعة حل الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة.

ووجهت اللجنة الأمنية باستكمال رفع بقية النقاط العشوائية والمواقع المستحدثة، وتأمين خط التربة بالإضافة إلى منع تحركات الدراجات النارية ليلًا من بعد الساعة ٨ مساءً.

وشددت اللجنة الأمنية على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة أي أخطار تهدد المدينة وكذا الانتشار الأمني بموجب الخطة الأمنية ،وضرورة تحريم التجنيد خارج إطار الدولة.