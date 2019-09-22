اخبار الخليج / اخبار اليمن

مسؤول بتعز يؤكد حرص السلطة المحلية على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية 

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

مسؤول بتعز يؤكد حرص السلطة المحلية على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية 

كتب

تعز - الخليج 365

دشن، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات في إدارة الوقت ومهارات الاتصال الإدارية، بهدف رفع كفاءة المشاركين في إدارة الوقت، وأساليب التعامل مع المتطلبات والاحتياجات. 

وأكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، حرص واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية بما يعزز الاداء الإداري المتميز.

جاء ذلك خلال تدشين دورة تدريبية لمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات في إدارة الوقت ومهارات الاتصال الإدارية والتي نظمها مكتب الخدمة المدينة بالتنسيق مع مؤسسة "أنا إنسان التنموية " وجامعة الحكمة.

Advertisements

واوضح مدير عام مكتب الخدمة المدينة بالمحافظة فضل الشيباني،بأن الدورة تهدف الى رفع كفاءة المشاركين في إدارة الوقت، وأساليب التعامل مع المتطلبات والاحتياجات للتحكم بشكل أفضل مما ينعكس إيجابياً على حياتهم في المستويات المهنية والاجتماعية.

5f20ab0117.jpg

 

 

57b70428c4.jpg

 

 

0629a99767.jpg

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بتعز يؤكد حرص السلطة المحلية على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا