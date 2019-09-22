مسؤول بتعز يؤكد حرص السلطة المحلية على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية 

الأحد 22 سبتمبر 2019 صورة من اللقاء كتب تعز - الخليج 365 دشن، اليوم الأحد، دورة تدريبية لمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات في إدارة الوقت ومهارات الاتصال الإدارية، بهدف رفع كفاءة المشاركين في إدارة الوقت، وأساليب التعامل مع المتطلبات والاحتياجات.

وأكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، حرص واهتمام السلطة المحلية بالمحافظة على تأهيل قيادات المكاتب التنفيذية بما يعزز الاداء الإداري المتميز. جاء ذلك خلال تدشين دورة تدريبية لمدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات في إدارة الوقت ومهارات الاتصال الإدارية والتي نظمها مكتب الخدمة المدينة بالتنسيق مع مؤسسة "أنا إنسان التنموية " وجامعة الحكمة. Advertisements واوضح مدير عام مكتب الخدمة المدينة بالمحافظة فضل الشيباني،بأن الدورة تهدف الى رفع كفاءة المشاركين في إدارة الوقت، وأساليب التعامل مع المتطلبات والاحتياجات للتحكم بشكل أفضل مما ينعكس إيجابياً على حياتهم في المستويات المهنية والاجتماعية.

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