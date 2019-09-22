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الأحد 22 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
تعز - الخليج 365
عقد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل اجتماعا صباح اليوم بمدراء عموم مديريات المدينة وفروع مكتب الاشغال بحضور اللواء محمد المحمودي وكيل وزارة الداخلية والعقيد ركن عبدالله راجح مدير شرطة السير في المحافظة وذلك لمناقشة عدد الاشكالات والمخالفات البيئية في المدينة.
وناقش الاجتماع تنظيم وترتيب الأسواق المختلفة قي المدينة وإعادة النظر في الفرزات بما يحقق تخفيف الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المركبات العاطلة والغير صالحة من الشوارع.
كما تم مناقشة انتشار ظاهرة رمي مخلفات البناء في عدد من الشوارع والاحياء السكنية في المدينة وضرورة اتخاذ اجراءات عقابية بضبط المخالفين بالاضافة الى غياب التوعية المجتمعية واللامبالاة من قبل الكثير من المواطنين في وضع القمامة والمخلفات في اماكنها الصحيحة.
وأشار وكيل المحافظة إلى ضرورة وضع مقترح مشترك بين مدراء عموم المديريات وإدارة شرطة السير بتنظيم الأسواق المشتركة والرفع به ليتم تنفيذه على الواقع بشكل عاجل .
كما اشار جامل الى ضرورة تفعيل التوعية المجتمعيةبالتنسيق مع عقال الحارات ومدراء المدارس لتوعية المواطنين والطلاب بالتعاون مع عمال النظافة ووضع القمامة في الاماكن الصحيحة والمساحات التي تم الاتفاق عليها والالتزام بها وضبط المخالفين .
ووجه الوكيل جامل بفرض غرامة مالية تقدر بمائة الف ريال على كل من يقوم بوضع مخلفات البناء في الشوارع والاحياء السكنية وضبطهم عبر اقسام الشرطة.
كما وجه الوكيل جامل مدير عام شرطة السير برفع جميع السيارات العاطلة من الشوارع، محملاً مدراء عموم المديريات تكلفة رفع السيارات كلاً في إطار مديريته .
واقر الاجتماع عدد من التوصيات والمقترحات الرامية الى تحسين مظهر وجمال المدينة واتخاذ عدد من الاجراءات العقابية بعد تكثيف حملات النظافة واستمرارها وازالة المخلفات في مديريات المدينة.
حضر اللقاء جميل بشر مدير عام المتابعة في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وكيل تعز يوجه بفرض غرامة مالية على وضع مخلفات البناء في الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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