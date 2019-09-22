المهرة.. "فينا خير" تدشن توزيع 3100 حقيبة مع مستلزماتها لطلاب الأسر محدودة الدخل

الأحد 22 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب المهرة - الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الأحد، بمدينة الغيضة، مشروع توزيع 3100 حقيبة مدرسية ومستلزماتها، والذي تنفذه مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال والإنسانية، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت، تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب التربية والعليم بالمحافظة.



وفي فعالية التدشين، التي حضرها مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ فائز بلحاف، ومدير عام مديرية الغيضة، سالم عوض سعيدان، قال الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، إن مشروع توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها يستهدف 73 مدرسية على مستوى مديريات المحافظة التسع.

ووجه الشكر لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية على هذا المشروع، مؤكدا أن السلطة ستقدم كل الدعم والساندة لكافة المؤسسات والجمعيات التي تدعم المجالات التنموية لخدمة المجتمع.

من جهته دعا مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة، الأستاذ سمير مبخوت هراش، مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تحذو حذو مؤسسة فينا خير لدعم المجال التعليمي في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد للارتقاء بالتعليم وليكون الجميع شركاء في تعليم الأجيال.

وقدم باسم مكتب التربية وأولياء أمور الطلاب، الشكر لمؤسسة فينا خير على مشروع توزيع الحقيبة المدرسية.

وشكر المحافظ الشيخ راجح باكريت، على دعمه واهتمامه ورعايته للمجال التعليمي بمحافظة المهرة.

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من جانبه، اعتبر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة، فائز بلحاف، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية مع مستلزماتها انجاز كبير لأول مرة في المحافظة يتم توزيع هذه الكمية من الحقائب على الأسر الفقيرة.

وشكر بلحاف السلطة الملحية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، على دعمها لمنظمات المجتمع المدني والتي تعد ركيزة أساسية في عملية البناء والتنمية.

ودعا السلطة المحلية إلى الاستمرار في دعم المنظمات والجمعيات التنموية والخيرية للارتقاء بالخدمات.

وشكر مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية على بصماتها التنموية والخيرية في المحافظة.

إلى ذلك قالت رئيسية مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، الأستاذة يسرى خوار، إلى أن المشروع الذي يقام تحت شعار "فرحة تلميذ" يستهدف جميع مديريات المحافظة ويأتي بدعم من السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشيخ راجح باكريت.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف عن الأسر ذات الدخل المحدود بسب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها الكثير من الأسر.

وذكرت أن مؤسسة فينا خير سيكون لها مشاريع قادمة في القطاع التعليمي تستهدف مجال التدريب والتأهيل.