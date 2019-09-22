البحسني في مليونية 22 سبتمبر: لن نتخلى عن حقوق حضرموت وكرامتها

الأحد 22 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - المكـلا

شهدت مدينة المكلا عصر اليوم وقفة احتجاجية كبرى تداعى لها أبناء حضرموت بمختلف انتماءاتهم صفاً واحداً رجالاً وشيوخاً ونساءً وأطفالاً من مختلف مديريات المحافظة، تأييداً لقرارات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بوقف تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي وللمطالبة بحقوق حضرموت المستحقة، وذلك بحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الذي تصدّر الحشود بمنصة الفعالية، ووكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي وعدد من وكلاء المحافظة بالساحل والوادي وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ومدير أمن الساحل العميد منير كرامة التميمي وعدد كبير من المسؤولين .



وفي الوقفة التي أقيمت وسط مدينة المكلا وشهدت احتشاد غير مسبوق لأبناء المحافظة، القى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني كلمة في الجموع، حيا في مستهلها المشاركين في الوقفة والذين توافدوا من كافة مديريات حضرموت، قائلا "هذا الاصطفاف والتوحد يقدّم حضرموت في لوحة جميلة ويؤكد على توحدهم حول قضية واحدة لمصلحة المحافظة، وهذا النموذج سيكون له بالغ الأثر على مستقبل حضرموت، وقد أثبت الحضارم في ظل هذه المرحلة أن حضرموت حضارة وريادة في كافة المجالات، متقدماً بالشكر الجزيل لكافة المواطنين على الحضور والمساندة والتضامن مع كافة المطالب والحقوق التي تعبر عن الشعب وتطلعاته".

وأضاف المحافظ البحسني: "حضرموت تقدّم اليوم تجربة في البناء والاحتجاج السلمي الديمقراطي، فهنيئاً لأهل حضرموت هذا الالتفاف والاصطفاف والتوحّد، واذا قالت حضرموت لن تستطيع أي قوة أمنية ايقافها، لقد أثبتم أن حضرموت حضارة وأصالة وقدمتم صورة عن هذه الحضارة، واشكركم لتفكيركم والتفافكم" .

وقال المحافظ: "حضرموت تقبل التنوع والآراء وخصوصاً ان القضية حقوقية، ولم تفرق بينكم حزبية أو قبلية لتقدّموا انموذجاً رائعاً ، ولنمضي معاً في هذا التوحّد حول الأهداف العظيمة والنبيلة".

وشهد الحفل كلمات من قبل رئيس لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت محسن نصير وكلمة بإسم لجنة خريجي النفط الحضارم ألقاها المهندس حسن باراس وكلمة عن قطاع المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني ألقتها الأخت مدينة عدلان، أكدت جميعها على واحدية أبناء حضرموت وتكاتفهم حول قيادة سلطتهم المحلية ومع بعضهم البعض بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم من أجل انتزاع حقوق حضرموت.

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تؤيد المحافظ البحسني في خطواته التي تخذها بوقف تصدير النفط حتى تنفيذ كافة المطالب المستحقة لحضرموت وأبنائها.

واختتمت الوفقة الكبرى بقراءة البيان الختامي الذي القاه رئيس الجنة التحضيرية للوقفة الشيخ سالم السعدي هذا نصه :

▪المكلا الوقفة الاحتجاجية الكبرى بمدينة المكلا▪

" بسم الله الرحمن الرحيم

(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) صدق الله العظيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين .

يا جماهير شعبنا العظيم:

تعلمون جيداً حجم المعاناة والأزمات الحادة التي يمر بها كل الحضارمة ، واحتلت أزمة الكهرباء الحيز الاكبر. فعلى مدار شهور اكتوينا بجحيم الصيف القائظ والرطوبة العالية واذاقتنا الامرين، بالاضافة الى تدني مستوى خدمات البنية التحتية, وخريجونا وشبابنا عاطلون عن العمل وغلاء الاسعار يطحننا ،ويشهد الوادي والصحراء انفلاتاً امنياً كبيراً ولا يمر يوم الا ويحدث فيه القتل والتقطع والنهب لأهلنا هناك ،وتقيد هذه الجرائم ضد مجهول.

كل ذلك يجري تحت مرأى ومسمع الحكومة ودون ان تحرك ساكنا، او يرمش لها جفن بل وتتلذذ بمعاناتنا وتبحث عن كل ما يزيد من هذه الازمات، لغرض اذلالنا واسكات صوتنا المعارض لتصرفاتها الخرقاء.

وفي الوقت الذي تصم اذانها عن سماع أنين وصراخ أطفالنا وشيوخنا ونسائنا ،وتغمض أعينها عن رؤية دماء الشهداء الحضارمة التي تسفك يوميا في الوادي والصحراء ، وتنام نومة أهل الكهف عن كل هذه المعاناة، فانا نرى هذه الحكومة المهترئة، تسارع الخطى لنهب ثرواتنا النفطية ، وترسل بواخر الفيد كل شهرين لنهب خيراتنا.

يا مواطني حضرموت الاحرار:

لقد ظلت حضرموت ردحاً من الزمن بمثابة البقرة الحلوب التي ترضع منها كل منظومة الحكم الفاسدة في بلادنا واصحاب عقليات الفيد والنهب والهيمنة التي تعاقبت على بلادنا عشرات السنين وكانت حضرموت غنيمة حرب لهم، فنهبوا الاراضي ومناجم الذهب والاسماك والثروات النفطية واحتفظوا بوظائف الشركات النفطية وخدماتها ومقاولاتها ونقلياتها لهم دون غيرهم ولم يعطوا الحضارم أصحاب الارض الا الفتات كما سيطروا على كل منافذ الموارد والعائدات .

ولقد ضج الحضارمة من كل هذه المظالم وثاروا عليها وقادو الكثير من الحركات الاحتجاجية ضدها منذ عام ٩٤م وحتى يومنا هذا.

واليوم تشهد حضرموت كثيراً من هذه المظالم والأزمات ، وشنت عليها الحكومة وقوى النفوذ والفيد والهيمنة، حرباً ظالمة في خدماتها وامنها ووصلت خدمات الكهرباء وبقية الخدمات الى الحضيض في كل حضرموت ، واصبح الوادي والصحراء يعيش حالة التقطع والقتل بصورة شبه يومية.

وكان لابد لابناء حضرموت ان يثوروا بقوة ويرفعوا صوتهم عاليا ضد هذه المظالم. وقد شهدت كثير من مدن حضرموت المختلفة تحركات احتجاجية عفوية مرتجلة وغير منظمة.

الأمر الذي فرض على قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضرموت بأن تتداعى، لعقد اللقاء التشاوري في ١٣يوليو ٢٠١٩م ، خاصة بعد زيارة وفد حضرموت الرسمي والمجتمعي برئاسة الشيخ عمرو بن علي بن حبريش رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع اواخر شهر يونيو 2019م لمقابلة رئيس الحكومة ونوابه ووزرائه والنتائج المخيبة للآمال لهذه الزيارة والتي لم تتجاوز الوعود الكاذبة.

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وخرج اللقاء التشاوري بقرار تشكيل لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت وكلفها بتنظيم وحشد وقيادة كل أبناء حضرموت للوقوف صفاً واحداً من اجل انتزاع مطالبهم وحقوقهم المشروعة وبناء على المشروعية التي منحتها القوى والفعليات الحضرمية من سلطة ومنظمات جماهيرية وسياسية ومدنية للجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت فقد عملت على تنظيم نفسها ووضع الخطط والبرامج الاحتجاجية والتي تضمنت اقامة مخيم امام موقع شركة بترومسيلة وهي الخطوة التي تم تأجيلها لدواعي مرور البلاد بظرف امني خاص ونحن اليوم ندشن هذه الفعاليات الاحتجاجية لانتزاع حقوق حضرموت وباسمكم نعلن الاتي:

1). يعلن المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية الكبرى بالمكلا ومعهم كل أبناء حضرموت في الداخل والخارج تأييدهم المطلق للسلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني ، في موقفه التاريخي لوقف تصدير النفط حتى إذعان الحكومة والبنك المركزي لكل مطالب حضرموت كاملة. وانهم سيقفون سياجا منيعا حول سلطتهم المحلية ولن يقبلوا باي مساس بها من اي جهة كانت وسيرفضون اي محاولات تحاول النيل منهم.

2) يؤكد المشاركون تمسكهم بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع ومخرجات حلف حضرموت التي تضمنها بياناتها.

3) التأكيد على مخرجات اللقاء التشاوري الموسع لقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المنعقد بتاريخ 13/يوليو/ 2019م .

4) التأييد الكامل للبيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الموسع للمكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت المنعقد بتاريخ 21/9/2019م.

5) الزام الحكومة توفير الطاقة المطلوبة لحضرموت كافة.

6). سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تجنيد 3000 ثلاثة آلاف فرد لامن مديريات وادي وصحراء حضرموت ورفدها بالعتاد اللازم والاحتياجات المادية واللوجستية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

7) على الحكومة سرعة دفع مرتبات القوات المسلحة والامن المتأخرة لنحو (4) اشهر مع انتظام دفعها مستقبلا اسوة ببقية المناطق العسكرية الاخرى.

8) إلزام شركة بترومسيلة بتوفير كافة متطلبات كهرباء حضرموت ساحلاً و وادياً و صحراءً من المازوت و الديزل بشكل يومي مستمر حسب حاجة الكهرباء لذلك.

9) إلزام شركة بترومسيلة بإيجاد الامكانيات اللازمة لإنتاج و توفير الغاز المنزلي لتغطية حاجة حضرموت من حقولها الغازية .

10) العمل الفوري و الفاعل على تغيير القيادة التنفيذية التي تتولى تسيير اعمال شركة بترومسيلة حالياً بقيادة مؤهلة من ابناء حضرموت المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و التعامل الاخلاقي العادل بالتشاور مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت.

11) إلزام شركة بترومسيلة وكافة الشركات النفطية العاملة في حضرموت بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في كافة الامور التي لها ارتباط وذات علاقة بالمجتمع من كافة الجوانب ليستمر بذلك عمل جماعي متكامل خالي من كافة الاشكالات.

12) الزام شركة بترومسيلة وكافة الشركات النفطية بتوظيف ٥٠% من العمالة الفنية من خريجي النفط الحضارمة و٧٠%من العمالة الدنيا وتسليم كافة المقاولات والخدمات والنقليات فيها كاملة للحضارمة ومعالجة التلوث البيئي في مناطق الإمتياز وتقديم الدعم المجتمعي لها، حسب توجيهات الرئيس ونائب وزير النفط في عام ٢٠١٤م.

13) إلزام كافة الشركات النفطية العاملة في حضرموت ومنها بترومسيلة بنقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء الى المكلا عاصمة المحافظة، بشكل عاجل حسب توجيهات رئيس الجمهورية في يناير ٢٠١٤م ورئيس الوزراء ووزير النفط أيضاً .

14). نطالب فخامة الرئيس والحكومة وقيادة التحالف بالتعجيل بافتتاح مطار الريان الدولي لوقف معاناة أهلنا في أسفارهم.

15). نناشد فخامة الرئيس المشير عبدربه منصورهادي بمنح قيادة السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة لإدارة شئون حضرموت .

يا أبناء حضرموت الاحرار:

لقد أثبتت الاحداث الاخيرة التي جرت في الايام الماضية بأن حضرموت قد شبت عن الطوق وانها قد توحدت سلطة ونخباً ومجتمعاً وشدت العزم لانتزاع حقوقها ومطالبها المشروعة وقطع ايادي ناهبي ثرواتها وقتلة أبنائها الابرياء ولن تتوقف في مسيرتها الكفاحية حتى تحقيق كامل أهدافها كحزمة متكاملة كما حددتها مصفوفة قرارات اللقاء التشاوري وندعو كافة المكونات السياسية والقبلية ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والشخصيات المختلفة وكل أبناء حضرموت قاطبة في الداخل والمهاجر للتوحد واعلان تأييدهم والوقوف بشجاعة دون كلل أو ملل من أجل إنتزاع كامل حقوقهم ومطالبهم المشروعة التي تضمنها هذا البيان، وفي حالة عدم الالتزام بما تعهدت به الحكومة وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية .. فإننا مستعدون للتصعيد اكثر فاكثر ونعاهد الله ونعاهد انفسنا ان نظل اوفياء لهذه القضايا والمطالب المشروعة ونعدها امانة في اعناقنا سنؤديها مهما كلفنا الامر من تضحيات.

يا أبناء حضرموت الأحرار:

واننا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية الكبرى نعلن تأييدنا ومساندتنا لفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وللتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.

ونؤكد لقيادة التحالف بأن حضرموت ستظل وفية لكل ما قدموه لها من دعم ومساعدة لتحريرها من إرهاب القاعدة وتأسيس قوات النخبة والأمن الحضرمي ومدها بالعتاد اللازم.. ونعلن رفضنا لكل التخرصات وحملات التشوية التي تمس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ونعتبرها أعمالا معادية لحضرموت ايضاً .