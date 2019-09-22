المحكمة العليا تنفي أبناء توقفها عن العمل بعدن

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الأحد 22 سبتمبر 2019
المجمع القضائي بعدن
كتب
الخليج 365-عدن
نفت المحكمة العلياء في العاصمة عدن الانباء التي تحدثت عن توقف عمليها في المدينة.
وقال مصدر مسؤول في المحكمة أن موظفي المحكمة يباشرون اعمالهم بحضور القضاة وكافة الاداريين.
وأكد المصدر أن المحكمة العليا لم تتوقف عن العمل مشيرا إلى أنهم مازالوا يعملون بنفس العطاء والاخلاص في كل الاحوال ومستمرون بعملهم القضائي النابع عن حبهم للوطن والعدالة وخدمة المجمتع لتحقيق العدالة.
وطالب المصدر من وسائل الإعلام التحري للحقائق قبل نشرها وأن يكونوا عون للسلطة القضائية.
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