المحكمة العليا تنفي أبناء توقفها عن العمل بعدن

الأحد 22 سبتمبر 2019 المجمع القضائي بعدن كتب الخليج 365-عدن نفت المحكمة العلياء في العاصمة عدن الانباء التي تحدثت عن توقف عمليها في المدينة.

Advertisements وقال مصدر مسؤول في المحكمة أن موظفي المحكمة يباشرون اعمالهم بحضور القضاة وكافة الاداريين. وأكد المصدر أن المحكمة العليا لم تتوقف عن العمل مشيرا إلى أنهم مازالوا يعملون بنفس العطاء والاخلاص في كل الاحوال ومستمرون بعملهم القضائي النابع عن حبهم للوطن والعدالة وخدمة المجمتع لتحقيق العدالة. وطالب المصدر من وسائل الإعلام التحري للحقائق قبل نشرها وأن يكونوا عون للسلطة القضائية.

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