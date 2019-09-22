شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل وسط إب ورجل يقتل نجله بسبب فتاة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" -خاص
إندلع حريق هائل وسط مدينة إب ماثار الهلع وسط السكان.
وذكر مصدر محلي بأن مجموعة من الأطفال قاموا بجمع مخلفات بلاستيكية مع إطارات واشغلوها بالسائلة القريبة من سوق الجبري ومفرق ميتم واشتعلت على إثرها نيران كبيرة عصر اليوم وقطع طريق السائلة فيما هرعت سيارات الإطفاء لأخماد الحريق .
في غضون ذلك تشهد شوارع مدينة إب حالة من الصمت والفراغ نتيجة أزمة المشتقات النفطية ووصل سعر الصحة البترول إلى 1000 ريال يمني وسط مناشدات بتوفير المشتقات النفطية .
هذا وقد قال سكان في محافظة إب إن أحد المواطنين في مديرية العدين قام بقتل ابنه بسبع طلقات رصاص على خلفية مشاكل اسرية.وقالت مصادر محلية، إن المواطن " على مهيوب راشد" قتل نجله "محمد "بسبع طلقات نارية، في قرية "الصواتي" بعزلة شرف حاتم في مديرية العدين على اثر خلاف أسري.وذكرت المصادر أن المجني عليه اختلف مع ابنته وقام بضربها، ليتفاجأ بعد ذلك بتدخل والده ـ جد البنت ـ الذي أطلق النار عليه بسبع طلقات سقط على اثرها مقتولاً في الحال.وكانت مديرية العدين قد شهدت خلال الاسبوع الفائت جريمة قتل أسرية تمثلت بقتل امرأة لزوجها حرقاً في ظل أوضاع معيشية ونفسية صعبة خلفت عدد من الجرائم في المحافظة الخاضعة للحوثيين، كتداعيات للحرب التي تشهدها البلد
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