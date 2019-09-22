شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ في أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني مساء اليوم 22 - سبتمبر- 2019 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي

شراء

157.8 - 158

البيع

159 - 158.5

الدولار الامريكي

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