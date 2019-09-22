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عدن - ياسمين التهامي - قيادةالمؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية تناقش إمكانية إعادة تفعيل مكتبها بقنصلية مدينة جدة

ناقش القنصل العام عميد السلك القنصلي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية علي العياشي، اليوم، مع رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف، إمكانية إعادة تفعيل مكتب التامينات الاجتماعية بالقنصلية.

كما ناقش اللقاء الدور الذي تؤديه المؤسسة ومهامها خلال الفترة القادمة وما يواجه سير عملها من معوقات وصعوبات ،إضافة إلى تفعيل الحساب الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في البنك الاهلي السعودي والذي يتم فيه إيداع الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم من المغتربين اليمنين في المملكة ومدى إمكانية الاستفادة من هذه المبالغ في ودائع في البنك تعود بفائدة مجزيه لتنمية موارد المؤسسة لتتمكن من الوفاء بالتزامتها خلال المراحل المقبلة.

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خلال اللقاء، اكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف، أن المؤسسة لن تألوا جهداً من تطوير خدماتها التأمينية والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه ، مثمناً جهود القنصل العام عميد السلك القنصلي سعادة السفير علي العياشي، على ما يقوم به من نشر مظلة التغطية التامينية على كافة المغتربي اليمنين ،وتسهيل مهمة ممثلي المؤسسة في القنصلية وكذا قيامه بالتأمين على موظفي القنصلية العاملين من الداخل وهو ما لم تقوم به أي قنصلية أخرى خارج اليمن.

من جانبه اعرب عميد السلك القنصلي العياشي، عن ثقتة العالية بالواجب الوطني الذي تضطلع به قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.