الحوثيون يكثفون استهداف المشتركة في حيس جنوب الحديدة

الأحد 22 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

واصلت المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة إنتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية التي تقضي بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.



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حيث كثفت المليشيا من عملياتها بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن عناصر المليشيا شنت عمليات استهداف واسعة طالت مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة حيس ، حيث فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية.

وفي وقت متأخر من عصر اليوم أطلق قناصة المليشيات نيران أسلحتهم على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة شمال المدينة ، في الوقت الذي تزامنت هذه العمليات مع خروقات مماثلة على مواقع أخرى شرق المديرية.