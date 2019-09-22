قبيلة باعمر تؤكد وقوفها مع الاجراءات التي اتخذها المحافظ البحسني

الأحد 22 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365-حضرموت

أكدت قبيلة باعامر الحضرمية وأبناؤها في الداخل والخارج الدعم والمساندة للإجراء الذي اتخذه محافظ حضرموت فيما يخص نفط المحافظة.

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وقد جاء هذا الاعلان عن مساندها لاجراءات البحسني في البيان التالي:

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وصحبه وسلم وبعد: فإن استهداف حضرموت في خدماتها الأساسية وفي بنيتها التحتية والمماطلة في توفير احتياجاتها الملحة والتاثير السلبي على معيشة أبنائها لأمر شائن لايقيم وزنا للوفاء ولايصدر عن عدل الجزاء ويضع مسؤولية الحكومة على المحك. وإن قبيلة باعامر تقدر ماتمر به البلاد عموما من صعوبات وتعقيدات إلاّ أنها لا تقبل سياسة التهميش والتعاطي مع حضرموت بوصفها الحلقة الأضعف وهي التي طالما غذت خزينة الدولة بأكثر من 70% من مواردها. من هنا فإن قبيلة باعامر تؤكد موقفها الداعم والمساند للإجراء الاضطراري الذي أتخذه الأخ/محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني فيما يخص نفط حضرموت، موكدين العزم للسير خلفه في هذا المسار الذي يعد الخيار الوحيد أمامنا لحفظ حضرموت من الانزلاق نحو الفشل التام والانهيار الكلي في توفير الحد الأدنى من احتياجات حضرموت الأساسية ومتطلباتها الضرورية، خطوة طيبة وقرار شجاع على طريق التصحيح وتحقيق حاجات حضرموت وتطلعات أبنائها المشروعة في الاستقرار والنماء والحياة الكريمة. والله ولي الهدايه والتوفيق عليه نتوكل وبه نستعين..

صادر عن أبناء قبيلة باعامر بالداخل والخارج.. عنهم القاضي / ناصر أحمد باعامر والقيادي بالمقاومة الجنوبية / أحمد سالم باعامر ٢٢ ستمبر 2019م