قذائف الحوثيين تستهدف "المشتركة" في الجبلية جنوب الحديدة

الأحد 22 سبتمبر 2019

حوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قذائفها المدفعية الثقيلة على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن نهار اليوم الأحد.



وقال مصدر عسكري ميداني في الجبلية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متفرقة من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 60 ، وقذائف من عيار 82 بشكل متواصل وعنيف..

ولفت المصدر العسكري إلى تعرض جنود القوات المشتركة لإطلاق نار نفذتها عناصر المليشيا

بالأسلحة المختلفة ومنها سلاح معدل البيكا وسلاح 12.7 ، بالإضافة إلى عمليات قنص مستمرة في أكثر من موقع.

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واستشهد طفل بإنفجار لغم من مخلفات مازرعته مليشيات الحوثي شرق مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال الأهالي أن الطفل عبده يوسف حسن يبلغ من العمر 10 سنوات ، خرج ليرعى الأغنام في منطقة قريبة من منزله في قرية اليابلي ، وعند مروره في إحدى المزارع انفجر به لغم من مخلفات مازرعته المليشيا وأودى بحياته على الفور.

وحاول عدد من الأهالي إسعاف الطفل إلى المستشفى الميداني في مدينة الخوخة إلا أنه كان قد فارق الحياة على الفور.