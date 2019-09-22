إستشهاد طفل بإنفجار لغم من مخلفات الحوثي بالخوخة جنوب الحديدة

الأحد 22 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

استشهد طفل بإنفجار لغم من مخلفات مازرعته مليشيات الحوثي شرق مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال الأهالي إن الطفل عبده يوسف حسن يبلغ من العمر 10 سنوات ، خرج ليرعى الأغنام في منطقة قريبة من منزله في قرية اليابلي ، وعند مروره في إحدى المزارع انفجر به لغم من مخلفات مازرعته المليشيا وأودى بحياته على الفور.

Advertisements

وحاول عدد من الأهالي إسعاف الطفل إلى المستشفى الميداني في مدينة الخوخة إلا أنه كان قد فارق الحياة على الفور.

واستهدفت مليشيات الحوثي مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت عدداً من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في شارع الخمسين ومواقع أخرى في شارع 7 يوليو شرق المدينة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر.

وتضيف المصادر أن القصف المدفعي الذي شنته المليشيات أعقبه إستهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبالأسلحة القناصة.