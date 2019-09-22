وزير حقوق الانسان يبحث مع سفراء عدداً من الدول مجال الوضع الانساني

الأحد 22 سبتمبر 2019

محمد عسكر

كتب الخليج 365-صنعاء

بحث وزير حقوق الانسان محمد عسكر مع عددا من سفراء دول توجو وفيجي وافغنستان ونجيريا لدى الامم المتحدة ملف الوضع الانساني في اليمن.



جاء ذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية.

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وبحث الوزير عسكر مع السفراء كلاً على حده ، تطوير وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين بلادنا خصوصا في مجال العمل الإنساني .

وقدم عسكر عرض يوضح مستجدات الاوضاع في اليمن والتطورات الحقوقية منذو انقلاب المليشيات الحوثية وخروقاتها المستمرة لاتفاق ستوكهولم..مشيراً الى موقف بلادنا من تقرير فريق الخبراء والقصور الذي تضمنه وإغفاله الكثير من انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية..لافتاً الى ان التقرير غير محايد واستقى معلوماته من منظمات غير محايدة..داعياً السفراء الى الوقوف مع اليمن ودعم موقفها ومساندة قرارها ورفض تسيس الملف الحقوقي.

وأشار الى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل آليه وطنية مستقلة للتحقيق في اي ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والتي حضيت بدعم وقبول دولي واممي لما لديها من مهنية واحترافية وحيادية.

من جانبهم ،اكد سفراء دول توجو وفيجي وأفغانستان ونيجيريا ،دعمهم لليمن وقوف بلدانهم ضد اي تسيس للملف اليمني على حساب حقوق الشعب اليمني..مجددين رفضهم للانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد ابناء الشعب اليمني منذ تمردها وانقلابها على الشرعية..مبدين تفهمهم لطرح بلادنا ومجموعة دول النواة بالمجموعة العربية..مشيرين الى دعمهم لليمن حكومة وشعبا بما يعزز حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.