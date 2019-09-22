اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة شرق الحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأحد 22 سبتمبر 2019

قصف حوثي

قصف حوثي

الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة شرق الحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت عدداً من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية

 

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في شارع الخمسين ومواقع أخرى في شارع 7 يوليو شرق المدينة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر

 

 وأضافت  المصادر أن القصف المدفعي الذي شنته المليشيات أعقبه إستهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبالأسلحة القناصة.

Advertisements

 

وكانت مليشيات الحوثي الموالية لإيران شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن

 

وذكر مصدر ميداني أن المليشيات قصفت بعدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 منطقة الطور ، وسقطت في أماكن متفرقة من المنطقة.

 

وأردف المصدر أن القصف المدفعي الذي تشنه المليشيات لم يكن الأول على المنطقة ، حيث سبق وأن تعرضت لعمليات قصف واستهداف سابقة ، أوقعت ضحايا مدنيين وخلفت خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة شرق الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا