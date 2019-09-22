الحوثيون يستهدفون مواقع المشتركة شرق الحديدة 

الأحد 22 سبتمبر 2019

قصف حوثي

كتب الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت عدداً من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في شارع الخمسين ومواقع أخرى في شارع 7 يوليو شرق المدينة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر.

وأضافت المصادر أن القصف المدفعي الذي شنته المليشيات أعقبه إستهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبالأسلحة القناصة.

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وكانت مليشيات الحوثي الموالية لإيران شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر ميداني أن المليشيات قصفت بعدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 منطقة الطور ، وسقطت في أماكن متفرقة من المنطقة.

وأردف المصدر أن القصف المدفعي الذي تشنه المليشيات لم يكن الأول على المنطقة ، حيث سبق وأن تعرضت لعمليات قصف واستهداف سابقة ، أوقعت ضحايا مدنيين وخلفت خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.