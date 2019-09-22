شاهد.. قصر فاره لمحمد علي الحوثي في قلب صنعاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقصر فاره على أنه يرجع للقيادي في مليشيا الحوثي محمد علي الحوث

وذكر الناشطون أن الحوثي استغرق سنتين لبناء القصر بأحدث المواصفات وأفخر الأثاث وانه افتتحه في يوم 21 سبتمبر ودخله مع عائلته بعد أن كان يسكن في فلة تابعة لأحد قيادات لشرعية.

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وتقدر التكلفة الاجمالية للقصر الذي أنشأه الحوثي بأكثر من 450 مليون ريال يمني.

ويعش جل قيادات مليشيا الحوثي في ثراء فاحش بينما يموت الشعب والمواطنين من الجوع والفقر كل يوم.

وعبر ناشطون عن استنكارهم الشديد لمواصلة مليشيا الحوثي تجويع الشعب وافقارهم فيما هم يعيشون في قصور فارهة.

