مليشيا الحوثي تواصل خرقها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة

الأحد 22 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

واصلت مليشيا الحوثي، الموالية لإيران خرقها للهدنة الأممية بقصفها مناطق متفرقة في أحياء مدينة الحديدة ومديرية التحيتا، اليوم الأحد.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في شارع الخمسين ومواقع أخرى في شارع 7 يوليو شرق مدينة الحديدة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر .

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وأكدت أن القصف المدفعي الحوثي أعقبه استهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبالأسلحة القناصة.

وذكرت أن المليشيا قصفت مواقع "المشتركة" في مناطق متفرقة من منطقة الجبلية، التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 60 ، وقذائف من عيار 82 بشكل متواصل وعنيف.

ولفتت المصادر العسكرية إلى تعرض جنود القوات المشتركة في ذات المنطقة لإطلاق نار نفذتها عناصر المليشيا بأسلحة مختلفة،منها سلاح معدل البيكا وسلاح 12.7 ، بالإضافة إلى عمليات قنص مستمرة في أكثر من موقع .

يشار إلى إن مليشيا الحوثي تقوم بخروقات لا تكاد تنقطع منذ توقيع هدنة، للتهدئة العسكرية تخص محافظة الحديدة الساحلية، برعاية أممية،قبل عام.