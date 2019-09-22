" ياسين سعيد نعمان" ينتقد مبادرة القيادي الحوثي مهدي المشاط

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الأحد 22 سبتمبر 2019
ياسين سعيد نعمان
كتب
الخليج 365-صنعاء
انتقد سفير اليمن لدى بريطانيا ياسين سعيد نعمان مساء اليوم الاثنين مبادرة القيادي الحوثي مهدي المشاط التي دعا إلى يوم أمس.
وقال نعمان على صفحته:"مبادرة المشاط ملغومة بموقفهم الرافض لحقيقة أن جذر المشكلة يكمن في إنقلابهم على الشرعية الدستورية ومصادرة مليشياتهم على الدولة ، وأن المشكلة من وجهة نظرهم هي مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأضاف:" ترحيب السيد جريفتس السريع لا ينبئ بأنه مستوعب لهذا اللغم الخطير الذي ينصرف بالمشكلة إلى التفسير الذي يضعه الحوثيون أساساً للبحث والتفاهم .
وتابع:" وينطبق نفس الشيء ربما بهذا القدر أو ذاك على بعض التصريحات التي صدرت عن دبلوماسيين في دول اقليمية حول نفس الموضوع.
وكان المشاط قد دعا في جانب من مبادرته الى هدنة بينهم وبين السعودية لمحاولة التاكيد على أنهم هم من قاموا بقصف ارامكو وهي مبادرة لم تلاقي أي صدى من الجانب السعودي.
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