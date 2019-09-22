شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:التحالف يستهدف سيارة بحرف سفيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص

ذكر مصدر محلي في محافظة عمران شمالي صنعاء أن مواطنين اثنين اصيبا بجروح خطيرة إثر قيام طيران التحالف باستهداف سيارتهم في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان . وكان طيران التحالف في وقت سابق قد دمر شبكات الاتصالات في جيل ضين بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران

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