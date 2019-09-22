شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستجيب لمطالب ”حضرموت“ و”معين عبدالملك“ يصدر توجيهات صارمة لـ”بن بريك“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاحد 22 سبتمبر/أيلول، وزارة المالية بتعزيز الانضباط المالي واتخاذ كل الخطوات الرامية لضبط النفقات وتنمية الإيرادات بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بوزير المالية سالم بن بريك، بعد يوم من ادائه اليمين الدستورية وتعيينه وزيرا للمالية.

وحث ”معين“ وزير المالية على التقيد بتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2019م، بما يضمن الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة.

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ولفت الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، بما يعزز حركة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحريك عجلة التنمية لتخفيف المعاناة عن المواطنين جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

كما وجه رئيس الوزراء على ”بن بريك“ بتحويل حصص المحافظات من الايرادات اولا باول، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، في أشارة الى حصة حضرموت التي منعت تصدير النفط احتجاجا على توريد حصتها.

وشدد على ضرورة تكاتف وتكامل الجهود على المستويين المركزي والمحلي لتنمية الايرادات وترشيد وضبط النفقات، واستخدامها بشكل أمثل لمصلحة المواطنين وتحسين معيشتهم اليومية.

من جانبه، أكد وزير المالية التزامه بتوجيهات رئيس الوزراء وأنه سيعمل كل ما من شأنه مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الراهنة، معربا عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الاهداف وتجاوز الصعوبات التي تعترض العمل المالي.