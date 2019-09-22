بفوزة اليوم... الأحمر الصغير يحجز تذكرتة الى البحرين في نهائيات آسيا 2020 مهما كانت نتيجة المنتخب القطري !

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عدن - ياسمين التهامي - المنتخب الوطني للناشئين يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا البحرين 2020 بفوزه الكبير على منتخب بنغلادش بثلاثية نظيفة..

سجل أهداف منتخبنا كل من محمد دمبر في الدقيقة 64 وحمزة محروس في الدقيقتين 71 و 77

حتى الآن منتخبنا في صدارة المجموعة، ومهما كانت نتيجة المنتخب القطري مع بوتان، فمنتخبنا متأهل بعد اتضاح نتائج المجموعات الأخرى.

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