شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات قيادات حوثية وبلاغ وصل السعودية وامريكا قبل الهجوم.. معلومات لم تنشر من قبل عن هجوم ارامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد 22 سبتمبر (أيلول)، أن قيادات الحوثيين في اليمن حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن إيران تخطط لشن هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، فقد تم إبلاغ الح?ومتین، السعودیة والأمري?یة بشأن تحذیر الحوثيین من سعي إیران للقیام بهجمات جدیدة.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى فإن قيادات الحوثيين اعترفت بأنهم اجبروا من ايران على تبني العمليات السابقة.

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وأكدت المصادر أن هجمات 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، على موقعين نفطيين رئيسيين في المملكة العربية السعودية، والتي خفضت إنتاجها من النفط إلى النصف نفذتها إيران.

يذكر أنه في 14 سبتمبر الحالي، تم استهداف مجمع ضخم للمصافي في محافظة بقيق، بالإضافة إلى حقل نفطي مهم في محافظة خریص في المملكة العربية السعودية، بضربات الطائرات المسیرة، مما أدی إلی خفض إنتاجها من النفط إلى النصف.

وفي الوقت الذي أعلن فيه المتمردون الحوثيون في اليمن على الفور مسؤوليتهم عن الهجمات، شككت كل من السعودية والولايات المتحدة في تصريح الحوثيين، نظرا لدقة الضربات وأضرارها.

وفي السياق، تلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران مباشرة في الهجوم، فيما قالت السعودية إن الأسلحة المستخدمة في العملية إيرانية الصنع