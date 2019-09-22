غارات سعودية تستهدف ابراج الإتصالات ومنازل المواطنين في ثلاث محافظات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران
أقدم طيران التحالف السعودي، اليوم الأحد، على استهداف عدو مناطق في اليمن بأكثر من 27 غارة خلال الـ 12 ساعة الماضية
حيث استهدفت احدى الغارات، قاطرة لأحد المواطنين في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران مما أدى إلى تدميرها وإصابة موطنين اثنين بجروح خطيرة .
واوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن حصيلة اعتداء طيران العدوان على اليمن بلغ في 12 ساعة الماضية فى عدد من المحافظات اليمنية أكثر من 27 غارة جوية استهدفت أبراج الاتصالات فى عمران ومنازل ومزارع المواطنين فى حجة وصعدة.
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