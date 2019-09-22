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عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. إيران تعلن الحرب على السعودية بهذه الحُجة.. والحرس الثوري يرسل200 فرقاطة إلى الخليج العربي .. ورويترز تكشف التفاصيل الصادمة !!

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنها ستنظم عرضها العسكري السنوي في الـ22 من أيلول في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، وذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

ووفقا لـ"رويترز"، نقل موقع "إيران فرنت بيدج" عن مصادر عسكرية قولها "ستشارك حوالي 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني في عرض لوحدات عسكرية في الخليج ... في 22 من سبتمبر إحياء لذكرى بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980".



ويتزامن ذلك مع تزايد التوتر في المنطقة، بعدما اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في وقت سابق من اليوم، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.

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وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس من اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.



وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة إيرانية استخدمت في الهجوم على "أرامكو".



وفي السياق ذاته، ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد على إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".



وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، "أمر الرئيس ترامب بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران بشكل كبير! وهذا الأمر اعتراف مباشر بأن الولايات المتحدة تستهدف بشكل مباشر المواطنين الإيرانيين العاديين".



وأضاف "الإرهاب الاقتصادي التي تتبعه أمريكا تجاه إيران غير قانوني وغير إنساني"، مطالبا بـ "إيقاف الحرب الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية".