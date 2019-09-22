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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..ولي عهد ابو ظبي يلغي اي دور لطارق عفاش ويطالبه بتسليم القيادة لهذا البطل الجنوبي البارز وطائرة خاصة تقل طارق عفاش الى ابو ظبي

صدرت توجيهات من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد باعفاء العميد طارق عفاش من منصبه في قيادة حراس الجمهورية.

وبحسب موقع "الامارات اونلاين" فإن اعفاء طارق عفاش جاءت بطلب من رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الذي لا يثق بطارق عفاش كونه من العائلة التي سببت نكبة لكل ابناء الجنوب.

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واضاف الموقع ان ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ارسل طائرة خاصة لتقل العميد طارقعفاش الى ابو ظبي.

الموقع اشار ايضا ان هيثم قاسم طاهر قائد الوية المشاة ووزير الدفاع الاسبق في الجنوب هو الذي سيتولى مكان طارق عفاش

وكان العقيد نشوان الزغير قد نشر في وقت سابق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان ضابط اماراتي كبير اهان العميد طارق عفاش.

واضاف " تخلى الضابط الاماراتي عن اللغة الديبلوماسية وصرخ في وجه طارق عفا قائلا" اترك امور السياسة وانجز المهمة التي اولكت اليك في الساحل الغربي ودع السياسة لأهلها.

واضاف نشوان في منشوره" ظهر طارق عفاش ذليلا ومنكسرا ورد على الضابط الاماراتي "سو ننفذ كل الاوامر.

وكانت مصادر ، حضرت اجتماع لقائد المقاومة الوطنية العميد «طارق محمد عبد الله صالح» في مدينة المخا غرب محافظة تعز قد اكدت ،ان الاخير فتح النار على السعودية واصفا إياها " بأنها العدو التاريخي لليمنيين"

ويقود طارق ، وهو نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل صالح ، فصائل مناوئة للحوثيين في السواحل الغربية لليمن الا انه لا يخضع للرئيس هادي ولا يعترف بالشرعية ويتلقى التمويل من ابو ظبي وبالتالي فهو يأتمر بأمرها.