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عدن - ياسمين التهامي - قرار رئاسي مفاجئ أزعج السعودية.. وتهديد إماراتي بالحسم العسكري ورفع أخطر ورقة في وجه الحكومة الشرعية

زعمت صحيفة إماراتية تصدر من لندن، أن التغييرات التي أدخلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على الحكومة الشرعية مؤخراً؛ تسبب في انزعاج المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة "العرب" الإماراتية، إن هذا الانزعاج جاء كون تلك التغييرات تعد تصعيداً غير مقبول في توقيت بالغ الحساسية تعمل فيه الرياض على إعادة ترميم البيت الداخلي.

ووصفت الصحيفة قرارات "الرئيس اليمني" المفاجئة بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على حوار جدة بين الشرعية والإنتقالي التابع للإمارات، ودفع الأمور باتجاه المواجهات العسكرية.

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وزعمت أيضًا أن إقالة حافظ معياد من منصبه في البنك المركزي هو نتيجة لرفضه توظيف البنك لخدمة الصراع السياسي والعسكري للشرعية.

وهددت الصحيفة الإماراتية بانهيار العملة اليمنية، بحجة أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي سينعكس بصورة كبيرة على الاقتصاد واستقرار العملة.