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عدن - ياسمين التهامي - عاجل جريمة مروعة تهز اركان مكة المكرمة بعد ان اقدم مواطن سعودي على هذا الفعل المحرم..شاهد

شهد حي الشرائع في مكة المكرمة، صباح اليوم الأحد ، جريمة مروعة بعد أن أقدم شخص سعودي على قتل والده بالفأس بسبب خلافات بينهما . Advertisements ووفقا لما نشرته مصادر اعلامية سعودية حول الجريمة البشعة التي استيقظ عليها سكان الحي ، وتمثُلت في إقدام شاب ٣٥ عاماً على قتل والده ٦٥ عاماً، مستخدماً “فأساً”؛ لتنفيذ جريمته التي انتهت بوفاة الأب، فيما تحفّظت الجهات الأمنية على الشاب، ولا تزال تواصل تحقيقاتها. وكانت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة قد تمكّنت من إلقاء القبض على شخصٍ أقدم على قتل والده، بعد أن تلقت بلاغاً عن إقدام شخصٍ (سعودي الجنسية)، على قتل والده إثر خلافاتٍ بينهما بعد ضربه بفأس على رأسه ضربات عدة، وقام أفراد الأسرة الباقون بإغلاق الباب على الجاني، والاتصال بمركز العمليات الموحد (911).

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