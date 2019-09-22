الاكثر مشاهدة - طلب مفاجئ من السعودية لـ السيسي بقطع رؤوس معارضيه بالسيف ولا يبقى منهم أحدا..شاهد كيف جاء الرد سريعا؟!

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مفاجئ من السعودية لـ السيسي بقطع رؤوس معارضيه بالسيف ولا يبقى منهم أحدا..شاهد كيف جاء الرد سريعا؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعا كاتب سعودي شهير عبدالفتاح السيسي إلى إعمال السيف في أعناق معارضيه ، ومن وصفهم بالاخونج حتى يكون لا يبقى على ظهر الأرض أحد منهم حيا .
ونشر الكاتب محمد آل الشيخ ، وهو حفيد مؤسس المذهب الوهابي في السعودية “الشيخ محمد عبد الوهاب” ، وأحد أبرز كتاب صحيفة “الجزيرة” السعودية ، نشر تغريدة له على موقع “تويتر” قال فيها : (إلى فخامة الرئيس المصري منقذ مصر من براثن الاخونج عبدالفتاح السيسي اقول: فضع السوط وارفع السيف حتى لا تدع فوق ظهرها اخوانيا هذا هو الحل) .
وتسببت التغريدة في ردود فعل عنيفة ، بعضها جرى بينه وبين كتاب آخرين من بعض بلدان الخليج العربي ، فدخل معهم في ملاسنات عنيفة ، وسباب صريح.
وكانت الأحداث التي تفجرت في مصر هذا الأسبوع ، والمظاهرات التي اشتعلت أمس قد أثارت اهتماما وقلقا واسعا في دوائر عربية وخليجية عديدة ، حيث تدعم كل من الرياض وأبو ظبي نظام الرئيس المصري بقوة .
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