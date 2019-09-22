أمنية تعز توجه بإزالة النقاط العشوائية وحظر تجوال الدراجات النارية ليلًا

وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الأحد، برفع النقاط العشوائية والمواقع المستحدثة بالمدينة، وتأمين خط تعز- التربة؛ بالإضافة إلى منع تحركات الدراجات النارية ليلًا من بعد الساعة ? مساءً.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأمنية برئاسة قائد المحور، اللواء سمير الصبري، لمناقشة آخر التطورات الأمنية والعسكرية بالمحافظة.



وناقشت اللجنة الأمنية التحضيرات لاحتفالات العيد بالذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر وكذا إشكالية الجرحى ومستشفى الثورة. مشددة على سرعة حل الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة.



كما شددت اللجنة على ضرورة رفع الجاهزية القتالية لمواجهة أي أخطار تهدد المدينة وكذا الانتشار الأمني بموجب الخطة الأمنية.



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