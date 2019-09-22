منتخب الناشئين يتوج مشاركته الناجحة في تصفيات آسيا بالفوز على بنجلاديش

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يزيد بن سلمان - شبوة - أنهى منتخبنا الوطني للناشئين مشاركته في تصفيات كأس آسيا ( تحت 16عاما) المقامة في الدوحة بقطر بفوز مهم على نظيره منتخب بنجلاديش بنتيجة ثلاثة أهداف من دون رد ؛ في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملاعب أكاديمية سباير.
وبالفوز رفع منتخبنا رصيده إلى (7 نقاط) في صدارة المجموعة ؛ قبل المباراة الأخيرة في المجموعة التي ستجمع المنتخب القطري أمام متذيل المجموعة منتخب بوتان.
وكان منتخبنا قد حقق الفوز على بوتان بعشرة أهداف لهدف ؛ قبل أن يتعادل مع المضيفة قطر بهدف لمثله.
ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في 11 مجموعة خاضت التصفيات ؛ إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني من المجموعات ال11 والدولة المضيفة البحرين.
و في حال تأهل البحرين ( المضيفة ) ضمن ال15 منتخب يتم أخذ خامس أفضل ثاني ليكمل ال16 منتخب في النهائيات.
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