مدير مديرية قعطبة يبحث مع طاقم برنامج الاستجابة السريعة وضع النازحين

الأحد 22 سبتمبر 2019

مديرية قعطبة

كتب الخليج 365-الضالع

بحث مدير مديرة قعطبة العقيد احمد ناجي صالح المريسي اليوم مع ممثلي برنامج الاستجابة السريعة وضع النازحين في المديرية.



وقدم المدير العام شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثلة باللواء الركن علي مقبل صالح محافظ المحافظة وكذلك قيادة السلطة المحلية بالمديرية لمنظمة الاستجابه السريعه ولجميع مسؤولي وفريق العمل التابع للمنظمة على كل الجهود التي يبذلونها من اجل تقديم العون والمساعدات للنازحين من ابناء المديرية .

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وفي اللقاء قدم المدير العام شرح مفصل عن اوضاع النازحين حيث اكد المدير العام بان النازحين في المديرية وخصوصا نازحي شخب والقفله وسليم ومريس والعود بامس الحاجة للمساعدة حيث وانهم يفتقدون للغذاء والمأوى وبحاجه للرعاية الصحيه وتحسين الوضع المعيشي لهم وكذالك تحدث المدير العام عن المناطق المحررة في المديرية والامنة التي بإمكان فريق المنظمة العمل فيها وتقديم العون والمساعدات للنازحين فيها بما يضمن سلامة الفريق وعدم تعريض حياة النازحين للخطر ومناطق التماس والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكدا ان قيادة السلطة المحلية بالمديرية ولجنة النازحين ستتولى تأمين عمل الفريق والتعاون معهم وتسهيل وتذليل كل الصعوبات امامهم .

من جانب اخر اكد الاستاذ عبدالفتاح حيدره مدير مكتب المدير العام رئيس لجنة النازحين بالمديرية ان الكثير من مناطق وقرى المديرية التي تدور فيها مواجهات وحرب شهدت حالة نزوح جماعي للسكان من هذه المناطق وان هناك مئات الاسر النازحه نزحت من مناطق مريس والعود وشخب والقفله والفاخر وسليم وانهم بامس الحاجه للعون والمساعده وبحاجه للغذاء ومواد الايواء وغيرها.

وخلال اللقاء تحدث الاستاذ عمر باحفص والاستاذ احمد بن دحمان مسؤولي منظمة الاستجابه السريعه عن المساعدات التي قدمتها منظمة الاستجابه السريعه للنازحين من مديرية قعطبه منذ بداية عملهم وتدخلهم في محافظة الضالع في شهر إبريل حيث اكد مسؤولي المنظمة بان المساعدات التي تقدمها المنظمه تحتوي علي سلة حقيبة الكرامه ومواد غذائية وصحيه .

وفي اللقاءقدم مسؤولي المنظمه الشكر والتقدير للمدير العام ولجنة النازحين علي حفاوة الاستقبال و تعاونهم وتسهيلهم لعمل الفريق مؤكدين بانهم سيقومون بالتنسيق مع قيادة السلطه المحليه ولجنة النازحين في المديريه من إجل تحديد إماكن وتجمعات النازحين الذين لم يتم استهدافهم من قري شخب وسليم والقفله وكل النازحين الجدد خلال الايام الماضيه وتسجيلهم ومسحهم عبرفريق المسح التابع لهم من أجل تقديم المساعدات للنازحين وفقا للمعايير الاستهداف وتاريخ النزوح المعتمد من قبل المنظمه والجهات الداعمه .