استشهاد طفل بانفجار لغم حوثي جنوب محافظة الحديدة

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الأحد 22 سبتمبر 2019
ألغام
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الخليج 365 ـ متابعات
استشهد طفل، اليوم الأحد، أيلول 22، 2019، جراء انفجار لغم أرضي خلفته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقل موقع “سبتمبرنت” التابع للقوات المسلحة عن مصادر محلية، أن الطفل عبده يوسف حسن (10 أعوام)، استشهد بانفجار اللغم أثناء ما كان يرعي الأغنام في قرية “اليابلي”، بمديرية الخوخة.
وذكرت المصادر أن الطفل فارق الحياة على الفور قبل أن يتمكن الأهالي من إسعافه.
وفككت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، الأسبوع المنصرم، حقل ألغام زرعته مليشيا الحوثي، شرقي منطقة قطابة في مديرية الخوخة.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي المتمردة زرعت آلاف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، اغلبهم نساء واطفال.
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