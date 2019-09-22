هذا ما قاله البيض عن الحشود الجماهيرية في المكلا

الأحد 22 سبتمبر 2019

الجماهير

كتب الخليج 365-حضرموت

أكد نجل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض على أن احتشاد ابناء محافظة حضرموت اليوم في المكلا ليس فقط من اجل خدمات مادية ولكن من اجل التمكين على ارضهم.



وقال البيض في تعليقه على الحشود الجماهيرية:"ليكون واضح للجميع فمطالب حضرموت ليست مادية او خدماتية آنية وموقتة كما يصورها البعض".

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وأكد "البيض" ان ابناء حضرموت هبو بالأمس واليوم وسيواصلون التظاهرات للتمكين على ارضهم لأهم حقوقهم: حق السيادة وطرد اي تواجد غاشم وعابث على أراضيهم, حقهم في السيطرة وإدارة ثرواتهم , حقهم في الوظيفة ,حق القرار ,وخصوصيتهم!.

وكان ابناء محافظة حضرموت قد احتشدوا اليوم في المكلا للتاكيد على قرارات المحافظ اللواء فرج البحسني وذلك استنكارا على تعامل الحكومة ومطالبة بحقوق وخدمات هذه المحافظة التي عانت الكثير.