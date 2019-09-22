الجنوبيون يحيون أربعينية الشيهد العميد منير ابو اليمامة

أحيا اليوم الاثنين الجنوبيون اربعينية الشهيد العميد منير ابو اليمامة والذي استشهد في الحادث الارهابي الجبان مطلع اغسطس الماضي في معسكر الجلاء. وفي فعالية الحفل التأبيني ألقيت عددا من الكلمات والفقرات الشعرية وعرض فلم وثائقي لحياة الشهيد, وتطرقت الكلمات الى مناقب الشهيد ومسيرته الحافلة بالنضال والعطاء والتضحية و اجترح المآثر واخلاصه وتفانيه في أداء مهامه الأمنية والعسكرية. واكد العميد حنش النمري قائد اللواء أول دعم وإسناد الذي عين خلفا لأبو اليمامة : ان استشهاد ابو اليمامة مثل خسارة فادحة على الجنوب، وترك في نفوسنا حزن عميق ورغم فداحة الكارثة, الا اننا وقفنا على أقدامنا وعزمنا السير على نهج الشهيد ورفاقه, وشمرنا السواعد لتجاوز المحن, ووقفنا صفا واحدا الى جانب القيادة, لتطهير الجنوب من المتآمرين وعناصر الشر والإرهاب. ونقل الأمين المساعد بالمجلس الانتقالي الاستاذ فضل الجعدي في كلمة المجلس تعازي واحزان الرئيس القائد عيدروس الزبيدي في فعالية تأبين الشهيد أبو اليمامة. وقال الجعدي : ان الجنوب مني بخسارة فادحة باستشهاد احد ابطاله الميامين واحد الاذرع العسكرية للمجلس الانتقالي, والذي كان من صماصيم الرجال الذين حملوا اكفانهم على أكتافهم في سبيل الانتصار للجنوب ورفض الظلم والاستبداد الذي عانا منه الجنوب منذ قيام الوحدة المشؤمة . ودعا قائد المقاومة الجنوبية ابو همام اليافعي الى وحدة الصف الجنوبي لمواجهة التحديات التي لا تزال تشكل خطرا على الجنوب, وتجاز اخطاء الماضي والسلبيات التي رافقت العمل النضالي, كما دعا الى حوار جنوبي جنوبي يشارك فيه كافة أطياف الجنوب من منطلق الوطن يتسع للجميع واحتراما تضحيات الشهداء التي سقطت لكي يعيش الجميع برخاء وازدهار. وفي كملة اسرة الشهيد ابو اليمامة التي القاها شقيقه , استحلفت الجنوبيين بالله ان يتوحدوا ويتركوا اي خلافات جانبا , والمضي قدما نحو الهدف الذي كان ينشده الشهيد القائد ابو اليمامة وكافة شهداء الجنوب, وهو اقل ما يقدم وفاءا لأرواح الشهداء. وتسلمت والد الشهيد محمود احمد اليافعي درعا من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي, وفاءا لتضحية الشهيد وعرفانا بأدواره البطولية. حضر الحفل قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي وألوية الدعم والإسناد وشخصيات سياسية واجتماعية, وجمع غفير من زملاء ومحبي الشهيد أبو اليمامة.

