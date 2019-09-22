مقتل واصابة 5 مواطنين في انفجار بالضالع

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الأحد 22 سبتمبر 2019
انفجار
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الخليج 365-الضالع
قتل شخص في محافظة الضالع فيما أصيب أربعة آخرين في انفجار مستودع أسلحة وألعاب نارية في مديرية دمت.
وقالت مصادر محلية إن انفجار مستودع اسلحة والعاب نارية ادى الى مقتل مواطن واصابة ارعبة اخرين في مديرية دمت.
والقتيل يدعى سعد الحيدري فيما الاربعة الاخرين اصابتهم خطيرة.
وفي سياق منفصل بمحافظة الضالع اكدت القوات المشتركة انها تمكنت من رصد تعزيزات لمليشيا الحوثي قادمة من مختلف المناطق الى شمال المحافظة.
وذكرت القوات المشتركة أن مجاميع المليشيا تفرقت في أحياء ومناطق سكنية عدة عندما كان الطيران يحلق في الأجواء خوفاً من الاستهداف.
وأحجم الطيران عن الضرب والاستهداف تحاشياً للتعرض للمناطق المدنية وسقوط ضحايا من المدنيين، كما تحاول المليشيات استثمار حوادث مشابهة.
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