"توكل كرمان" تهاجم المحافظ البحسني .. ومتابعوها يردون عليها

الأحد 22 سبتمبر 2019

توكل ومحافظ حضرموت

كتب الشحات غريب

هاجمت الناشطة اليمنية توكل كرمان محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



وقالت كرمان في منشورها الذي رصده "الخليج 365": لو أن محافظ حضرموت طالب بتحرير مطار وميناء المكلا لقلنا أن قلبه على حضرموت، لكن واضح ان عقله وقلبه وجيبه معتقلون لدى الإمارات.

وردت منى خالد أحد النشطاء عليها حول منشورها المذكور قائلة: كيفنا أحنا أهل حضرموت وأهل الجنوب العربي نحب الإمارات وانتي شو دخلك.

وقال ناشط آخر: يا اخت توكل ..دعينا من الحكم على النوايا ...نحن نحكم على الظاهر والنية نرجع حكمها الى الله

وقال وليد ناشط بحضرموت: تعرفي تقولي قيييييق في قناة بنما.

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وأضاف عبدالرحيم محمد العمودي: ماذا نريد بالمطار ونحن لانملك اجرة التكسي الذي يقلنا للمطار . وصاحب التكسي لايجد له وقود.

وقال سالم الجابري: حضرموت الحضاره سوف تأخذ حق لن تتركه للسرق أما إلا مارات سنبادلهم الوفا بلوفا لولا الامارات لكنا تحت الاحتلال الزيدي.

كما رد صلاح اليافعي على الناشطة اليمنية قائلاً: انتي مع ماتمليه عليش موزة قطر.

وكانت قوات الأمن و النخبة الحضرمية قد نفذت صباح اليوم الأحد، انتشاراً أمنياً كثيفاً في مدينة المكلا وذلك من أجل تامين الوقفة الاحتجاجية الكبرى التي دعت إليها لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت لتأيد قرار المحافظ البحسني:

وتركزت قوات الأمن والنخبة في أغلب شوارع مدن المكلا الرئيسية والفرعية، بينما سيرت وحدات من القوات ذاتها دوريات تجوب وسط المكلا وأطرافها.

ورفعت السيارات التابعة للامن على متنها أعلام الجنوب ورايات حضرموت.

وشهدت مدينة المكلا عصر اليوم احتشاد جماهيري كبير، تأييدًا للسلطة المحلية ومواقف قيادتها المعبرة عن توجهات الاجماع الحضرمي بما في ذلك قرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" بتوقيف ضخ النفط حتى تتجاوب الحكومة لمطالب وحقوق حضرموت وأبنائها.