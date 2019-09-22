شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مسؤول يمني يتهم الإمارات بالتنسيق مع إيران وممارسة الإحتلال والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"-خاص

إتهم وكيل وزارة الإعلام اليمنية د:محمد قيزان،الإمارات بالتنسيق مع إيران في حرب اليمن والمشاركة بالحرب من جانب الإمارات تهدف للاحتلال والمصالح الذاتيه

وجاء إتهام قيزان في رده على السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله ،الذي قال في تغريده على التويتر،أن بلاده تحسب مليون حساب لخطواتها وهي اذكى من الزج بها بمعركة ليست معركتها .

وكان رد الوكيل قيزان"

تعجبني صراحتك كثيرا فليست معرتكم مع ايران ولابد تحسبون مليون حساب لكل خطوة قد تزعلها منكم سواء في اليمن او السعودية ، سبق وقلنا أنكم على تنسيق تام مع طهران ومشاركتكم في حرب اليمن ليس إلا لتحقيق أهدافكم الاحتلالية ومصالحكم الذاتية"+-+-25+