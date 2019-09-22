شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..هند القحطاني تدعم المثليين وتغضب السعوديين بفيديو رقص ابنتها عارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد..هند القحطاني تدعم المثليين وتغضب السعوديين بفيديو رقص ابنتها عارية

هند القحطاني إعلامية سعودية ذات أفكار غريبة، عُرف عنها مواقفها الهجومية عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، وظهورها المثير دائمًا.

اعتادت الإعلامية هند القحطاني الظهور بملابس عارية ومثيرة، عبر فيديوهات سناب شات ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يُعرضها لهجوم قاس من قبل النشطاء الذين يصفونها بالفضيحة.

ومؤخرًا ظهرت القحطاني هي وابنتها في فيديو جديد أثناء تواجدهما في أحد المولات في المملكة للتسوق، ووُجهت لها هجمة إعلامية شرسة من قبل النشطاء بعدما ظهرت ابنتها في الفيديو مُرتدية بنطال وتي شيرت قصير، وعلى الرغم من حداثة سن الطفلة.

هند القحطاني تدعم المثليين

ومنذ فترة قليلة أعلنت الإعلامية السعودية موقفًا غريبًا أحدث ضجة كبيرة جدًا، وأغضب السعوديون جميعًا، حيث قالت عبر مقطع مصور، إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين.

Advertisements

وأشارت “القحطاني” أن دعمها للمثيلين جاء إيمانًا منها بكونهم مسالمين ولا يسيئون لاحد

ونشرت صورا يظهر فيها علم “الرينبو”، فضلا عن العديد من الصور الأخرى التي صنفت سلوكياتها بالغريبة والمرفوضة من قبل المجتمع السعودي المحافظ.

ورأى مغردون أن الفتاة لا تهدف من وراء هذه الفيديوهات المثيرة إلا للفت الانتباه إليها والشهرة، الأمر الذي دفع بعض السعوديين إلى مطالبة بالتبرؤ منها وإسقاط الجنسية عنها بسبب ما وصف بأنه تعمد إساءة بشكل متكرر للمرأة السعودية بصورة خاصة والخليجية بشكل عام.

مجاهرة بالإفطار في نهار رمضان

لم يكن أبدًا كل هذا ما فعلته الفتاة السعودية هند القحطاني لكنها أيضًا أغضبت جمهور السوشيال ميديا بالمملكة بعد إجهارها بالإفطار في نهار رمضان، ما أحدث إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بذلك.

فتح مقهى شباب وبنات في ابها

وأعلنت هند القحطاني من قبل أيضًا عن اعتزامها تنفيذ فكرة فتح مقهى شباب وبنات في منطقة ابها وخميس امشات وقالت إن خطة تنفيذ المقهى جاهزة للتنفيذ ينتظر فقط اختيار الموقع، ويُقدم المقهى مشروبات ساخنة وباردة وكافة المشروبات المطلوبة وأنواع القهوات والشيشة، كما يتم توفير مكان للعائلات