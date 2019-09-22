الاكثر مشاهدة - عاجل : تطورات متسارعة في محافظة حضرموت والمحافظ يبدأ الان أول تحرك عملي ويقوم بهذا العمل شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - وصل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالم البحسني، بمعية وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، إلى ساحة النقابات لمشاركة الجماهير الحضرمية وقفتهم الاحتجاجية.
وتوافدت الجماهير من مختلف مديريات حضرموت لساحة الاحتجاج، للتعبير عن تضامنها مع قرار المحافظ بوقف تصدير نفط حضرموت، حتص حصول المحافظة على حصتها من صادرات النفط.
ويرى مراقبون بأن ما يجري في حضرموت هو مقدمة لتكرار ما حدث في عدن وأبين وشبوة، في محاولة من الانتقالي الجنوبي المدعومن إماراتياً، لجر المحافظة إلى مربع العنف.
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