المؤسسة الطبية تختتم الورشة الطبية لمكافحة مرض السل في الضالع

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الأحد 22 سبتمبر 2019
البحسني
كتب
الخليج 365-الضالع
اختتم اليوم الاحد المؤسسة الطبية الميدانية بدعم من المنظمة الالمانية جلارا و رعاية وزارة الصحة العامة و السكان، الورشة التنشيطية للعمال الصحيين لتقوية فعالية مكافحة مرض السل في محافظة الضالع.
واستمرت الدورة الصحية على مدى يومين و ذلك ضمن برنامج دعم و تعزيز و تقوية النظم العلاجية و الوقائية لمرض السل و الجذام بحضور الدكتور محسن البهلي نائب مدير مكتب الصحة العامة و السكان بمحافظة الضالع و الدكتور نجيب فارع منسق البرنامج الوطني لمكافحة السل بالمحافظة.
وأكد د محسن البهلي في نهاية الورشة على أهمية هذه الورشة مثمنا الجهود الذي تبذلها المؤسسة الطبية الميدانية و منظمة جلارا في دعم القطاع الصحي بالمحافظة مشيرا بان تاهيل الكوادر الصحية و نشر التوعية في المجتمع سيساهم في التخفيف من انتشار مرض السل و يساعد على القضاءه عليه.
يجدر الاشارة بان المشروع يستهدف محافظات عدن، حضرموت، الضالع، تعز.
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