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ننشر أبرز ما قاله "البحسني" في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بمطالب المحافظة

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الأحد 22 سبتمبر 2019

الفعالية

الفعالية

ننشر أبرز ما قاله

كتب

الخليج 365

ننشر أبرز ما قاله  اللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بمطالب المحافظة.

 

وقال المحافظ إن حضرموت تقدم تجربة في البناء والاحتجاج السلمي الديمقراطي.

 

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وأضاف: هنيئاً لاهل حضرموت هذا الالتفاف والاصطفاف والتوحد، واذا قالت حضرموت لن تسطتيع أي قوة أمنية ايقافها.

 

كما قال البحسني: أثبتم أن حضرموت حضارة وأصالة وقدمتم صورة عن هذه الحضارة، واشكركم لتفكيريكم والتفافكم.

 

وأشار بأن حضرموت تقبل التنوع والاراء وخصوصاً ان القضية حقوقية، ولم تفرق بينكم حزبية أو قبلية.

 

وأوضح البحسني بأن حضرموت نموذج رائع تقوم به ، ولنمضي معا في هذا التوحد حول الأهداف العظيمة والنبيلة.

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