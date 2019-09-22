عاجل: وصول البحسني إلى ساحة الوقفة التضامنية الكبرى بالمكلا

الأحد 22 سبتمبر 2019

لحظة الوصول

وصلت قبل قليل محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني مع وكيل اول محافة حضرموت عمر بن حبريش الى ساحة الوقفة التضامنية الاحتجاجية الكبرى بالمكلا.



وشكلت ساحة التضامن الاحتجاجية الكبرى لوحة كبيرة من الالتفاف الشعبي حول قيادات المحافظة.

وقد بدأت الفعالية قبل قليل بالمطالبة بحقوق أبناء المحافظة. ويطالب أبناء محافظة حضرموت بحصة المحافظة من المشتقات النفطية.

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وكانت قناة حضرموت نشرت عبر تويتر، ثلاثة هشتاجات للتغريد حولها، هي:

#وقفة_حضرموت #قناة_حضرموت #معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت.

وبدأت الاستعدادات منذ الصباح الباكر للوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق حضرموت من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

ويطالب أبناء المحافظة بمنع تصدير النفط إلى الخارج أو بيعه قبل الحصول على حقوقهم.

ومن المتوقع أن يلقي محافظ المحافظة، اللواء فرج بن سالم البحسني، كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تنطلق مساء اليوم الأحد، أيلول 22، 2019.